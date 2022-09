Frosinone, Boloca: “Palermo? Vittoria meritata, gara importantissima per i tifosi”

"La Nazionale per me è un sogno che si avvera. Non sono cose che capitano tutti i giorni. Sono davvero felicissimo sia per me che per i miei genitori". Lo ha detto Daniel Boloca, intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Benito Stirpe". Il centrocampista del Frosinone, convocato dalla Nazionale della Romania in vista dei prossimi impegni ufficiali, ha analizzato la prova offerta dalla compagine giallazzurra contro il Palermo.