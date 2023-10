Frosinone, Angelozzi: “Soulé ricorda Dybala. E pensa alla Nazionale italiana”

"Quest'anno dobbiamo salvarci che per noi sarebbe come vincere la Champions League". Lo ha detto Guido Angelozzi, intervistato ai microfoni di TvPlay. Diversi i temi trattati dal direttore tecnico del Frosinone, che ha speso parole al miele nei confronti di Matías Soulé, approdato alla corte di Eusebio Di Francesco nel corso della sessione estiva di calciomercato con la formula del prestito dalla Juventus. Lo scorso anno il classe 2003 ha collezionato, con la prima squadra bianconera, dieci presenze in Serie A, una in Coppa Italia, due in Europa League e tre in Champions League. Ora, l'esperienza da protagonista al Frosinone.