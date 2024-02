Frosinone, Angelozzi: “Soulè giocatore forte. Allegri sta facendo lavoro incredibile”

"Soulè può alzare il livello qualitativo della Juventus? Potenzialmente si, Soulè è un giocatore forte, ha talento, è giovane però poi giocare nella Juventus non è facile ma lui può farcela". "Ha le stesse caratteristiche di Chiesa? In questo momento Chiesa sta giocando come attaccante e possono giocare entrambi: uno su un lato, uno sull'altro poi dipende dall'allenatore. Lui come Barrenechea o Kaio Jorge: quest'ultimo sta crescendo dopo due anni che è stato fermo è un giocatore che sta tornando ad essere importante".

MOMENTO DELLA JUVENTUS - "La Juventus non ha la rosa dell'Inter che è forte, se Frattesi fa la riserva qualcosa vuol dire, altre riserve giocherebbero nella Juventus che ha 11-12 giocatori di livello e poi gli altri sono tutti giovani. Quest'anno ha fatto un lavoro strepitoso lanciando così tanti giovani, quello che stanno facendo secondo me è superiore la media".

ALLEGRI - "Io non devo difendere nessuno ma l'anno scorso la Juventus è stata penalizzata di 10 punti con una storia pazzesca e Allegri ha portato la squadra in Champions con un lavoro straordinario e quest'anno sta facendo altrettanto con una squadra giovane, non ha una rosa importante come quella dell'Inter o del Milan o del Napoli. Può capitare che in questo periodo hanno fatto un punto in tre partite".