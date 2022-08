Frosinone, Angelozzi: “Serie B difficilissima. Cagliari preso giocatori importanti”

Il Frosinone in seguito alla permanenza in Serie B della scorsa stagione, si appresta ad affrontare nuovamente il torneo cadetto, senza il favore dei pronostici vista l'alta competizione che riserva la categoria a cui prenderà parte anche il Palermo neopromosso dalla Lega Pro , targato City Football Group . Proprio sul tema competizione in B , il direttore dell'area tecnica gialloblù ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della conferenza stampa odierna. Di seguito le sue parole:

“Mi aspetto che la squadra cresca ancora, abbiamo fatto solo 2 partite con formazioni di pari categoria. Il campionato, ripetiamo che è difficilissimo e noi siamo una squadra che sta nel mezzo. A parte le squadre blasonate che sono retrocessa dalla serie A, ci sono formazioni come Benevento, Brescia, Spal tanto per citarne qualcuna e quindi fare una previsione è complicato. Ricordate il Parma dello scorso anno? Si è salvato con difficoltà. Questo è un campionato nel quale bisogna avere gente che corre, che ha forza. Oggi come si fa a fare un pronostico? Può cambiare tutto da qui al 1 settembre. Noi siamo questi, poi se qualcuno esce faremo altro, come ho già detto. Ci sono squadre da un potenziale fortissimo e noi lottiamo contro queste corazzate, ma sono convinto che il Frosinone possa giocarsela con dignità, forza e coraggio, come l’Ucraina oggi lotta contro la Russia. Il tecnico e i ragazzi hanno qualità e sono di prospettiva. - continua Angelozzi parlando del mercato delle altre - Ognuno pensa di aver fatto la squadra migliore. Il Cagliari ha preso giocatori importanti. E poi abbiamo il Parma. Ma il calcio è sempre un gioco di squadra, se tutta la squadra gira arrivano i risultati. Io mi assumo le responsabilità, sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo portando avanti”.