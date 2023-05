Frosinone, Angelozzi: “Salvezza in Serie A nostro scudetto. Futuro Grosso…”

Chiosa di Angelozzi sui giovani calciatori: "Per la maggior parte delle volte mi piace sempre lavorare con i giovani e lanciare dei calciatori magari sconosciuti. Boloca? Lo portati a La Spezia, lasciando in dote ai liguri una perla. Poi lì arrivò un nuovo ds e secondo lui non aveva le caratteristiche giuste e lo scartò. Per cui, mi sono raccomandato con il giocatore di non prendere nessuno accordo con altre squadre, perché lo avrei portato con me non appena sarei stato chiamato da un altro club. Serie A? Ci saranno giornate in cui andrà tutto bene e altre meno, sarà dura perché si gioca un altro sport rispetto alla Serie B, ma noi abbiamo una società forte e faremo ciò che potremo ed affronteremo tutte le battaglie possibili con dignità e coraggio. La salvezza sarà per noi lo scudetto. È difficilissimo, ma nulla è impossibile quando si crede a qualcosa”.