Frosinone, Angelozzi: “Impresa merito di Grosso. Serie A? Ci faremo rispettare”

Le parole del noto dirigente: "La formula per riportare in Serie A il Frosinone è stata quella di puntare su uno zoccolo duro di italiani".

"È la prima volta che il Frosinone arriva primo in campionato". Così Guido Angelozzi, intervenuto al premio "Tommaso Maestrelli", come riportato da "Tuttomercatoweb". Il direttore dell'area tecnico-operativa del Frosinone ha commentato la promozione conquistata dagli uomini di Fabio Grosso, con il primo posto blindato grazie alla vittoria casalinga ottenuta lo scorso weekend contro il Genoa di Alberto Gilardino, seconda squadra promossa in Serie A.