Frosinone, Angelozzi gonfia il petto: “In questa Serie B c’erano squadre da Serie A”

Un assolo esaltante con il piglio del dominatore assoluto. Il Frosinone ha letteralmente sbaragliato ogni forma di potenziale concorrenza, vincendo, convincendo e tracimando, sul piano del gioco e dei risultati, fin dalle prime giornate. Un percorso strepitoso quello della compagine ciociara, che ha davvero impressionato per organizzazione tattica, automatismi corali, intensità e continuità, tecnica e mentale, nel corso di un campionato che li ha visti principali e legittimi protagonisti. Primato in classifica mai in discussione, conforto della matematica giunto nella giornata di ieri dopo il netto successo per tre a uno sulla Reggina di Inzaghi. Indole propositiva, identitò ed impianto di gioco efficaci e tangibili, individualità di assoluto rilievo per la categoria, prospetti dal futuro radioso. Un perfetto mix costruito in sede di calciomercato dal direttore dell'area tecnica, Guido Angelozzi, e magistralmente plasmato in panchina da Fabio Grosso. L'esperto dirigente del club del patron Stirpe, promosso per la terza volta in Serie A, ha espresso la sua soddisfazione al termine del match contro la Reggina.