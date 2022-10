Frosinone, Angelozzi: “Gatti alla Juventus? In lui rivedo Chiellini, in futuro…”

Il direttore dell'area tecnica del Frosinone , Guido Angelozzi , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista del match contro il Cosenza . Il dirigente della del club ciociaro, oltre a snocciolare le tematiche che riguardano il prossimo match della formazione guidata da Fabio Grosso , valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie B , si è espresso anche sull'ex gialloblù, Federico Gatti , oggi alla Juventus . Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal manager ex Catania , Lecce , Bari e Spezia , tra le altre.

"Come si scovano i talenti della rosa di Grosso? Col lavoro dell'area scouting e l'umiltà. Grazie a questo siamo in alta classifica, ma la nostra attenzione è rivolta alla salvezza e alla crescita proprio di questi ragazzi. Gatti alla Juventus? Federico può giocare sia nella difesa a 3 che a 4, è un ragazzo che deve crescere perché si è ritrovato nel giro di pochissimo tempo in A, due anni fa era in Interregionale... giocare nella Juventus, in Champions, e con la squadra non molto in forma non è facile. Ma potenzialmente può diventare uno dei più importanti di Italia, ha tecnica e fisicità, deve solo fare esperienza. Se ricordate, i primi due anni alla Juventus neppure Chiellini giocava, serve tempo. Nel futuro Gatti sarà titolare alla Juventus".