FOTO Frosinone, il club ricorda la finale playoff vinta contro il Palermo

Era il 16 giugno 2018 e il Frosinone conquistava la promozione in Serie A ai danni del Palermo . Non una partita come le altre quella controversa finale playoff persa per 2-0 cinque anni fa, seguita da una lunga scia di polemiche, con annesse appendici in sede di giustizia sportiva ed ordinaria.

Dopo la vittoria ottenuta fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera" in occasione della finale d'andata, il club ciociaro, allora guidato da Moreno Longo, sconfisse in terra laziale gli uomini di Roberto Stellone, condannando i rosanero ad un'altra stagione in cadetteria. Quella però fu l'ultima partita prima del fallimento dell'U.S. Città di Palermo, con il club di viale del Fante, la squadra ed i tifosi che masticarono amaro, recriminando per la direzione arbitrale, tra palloni gettati in campo ed un'incertezza di La Penna a far da contorno ad una serata da dimenticare.