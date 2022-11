Foschi: “Ecco la Top 11 di Serie B. Allenatore? Stimo Grosso, Corini un predestinato”

“E sul modulo - ha detto Foschi - pochi dubbi: a me piace il 4-3-3. In porta schiero Kastrati; in difesa mi piacciono Beruatto, Cistana, Marconi e Sabelli; a centrocampo voglio menzionare Collocolo, Esposito e il mio pupillo Bisoli. Mentre in avanti schiero il tridente con Lores Varela, Moro e Cheddira che è sulla bocca di tutti e sta facendo molto bene. L’allenatore? Fabio Grosso. È stato un mio calciatore a Palermo, lo stimo e di lui ho un bel ricordo. Come Corini, altro mio ex giocatore, ha le qualità giuste per fare l’allenatore. È un predestinato”.