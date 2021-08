Maglia Palermo 2021/22: potrebbe essere bicolore come quella dei 120 anni

Nel 2019 era stata la seconda maglia più votata dai tifosi rosanero

Nel 2019 risultò la seconda maglia più votata dai tifosi del Palermo nel sondaggio lanciato dalla neo nata società Hera Hora per scegliere la maglia ufficiale dopo la rifondazione. Oggi potrebbe diventare una delle tre maglie ufficiali del Palermo 2021/22 . Stiamo parlando della maglia bicolore rosanero , vecchio pallino del presidente Mirri , che prende spunto dalla prima maglia rosanero della storia del Palermo , in stile Genoa, con metà divisa nera e l’altra metà rosa , rivisitazione in chiave moderna della maglia bicolore bianco-blu, riprodotta nella scorsa stagione in occasione dei 120 anni di storia del club.

Dal club non filtra nulla e nei prossimi giorni sarà svelata ufficialmente la prima maglia che potrebbe essere indossata in occasione della prima gara ufficiale al "Barbera" in Coppa Italia contro il Picerno oppure nella prima in casa contro il Latina in Serie C.