Zeman: “Non soddisfatto finché non capiranno mio gioco. Classifica? Non mi interessa”

Le dichiarazioni di mister Zdenek Zeman dopo la vittoria del Foggia con la Paganese

“Hanno giocato benino questa sera. La classifica non mi interessa. Vorrei ridare la fascia da capitano a Curcio, ma la società ha detto di no. Garofano ha giocato bene. Rizzo ha tante qualità, ma gli manca fisico. Rocca e Petermann mi serviranno per la prossima partita. Questa vittoria è stata importante".

Così mister Zdenek Zeman analizza la prova del suo Foggia, dopo la vittoria maturata contro la Paganese di Grassadonia, che ha permesso ai pugliesi di volare a quota 21 punti in classifica. Un risultato che tuttavia non soddisfa a pieno l'ex Pescara, come confermato dallo stesso in conferenza stampa.