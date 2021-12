V. Francavilla, Taurino: “Foggia avversario ostico. Zeman top, ha cambiato il calcio”

Le parole del tecnico della Virtus Francavilla alla vigilia della sfida probante contro il Foggia di Zeman

"È un piacere affrontare Zeman, per chiunque faccia questo ruolo lui è un punto di riferimento. È uno che ha sposato delle cause e le ha portate avanti, lo apprezzo innanzitutto come persona perché ha sempre avuto coerenza. Ho una sorta di venerazione per un uomo che non si è mai piegato ad alcune dinamiche. A livello calcistico ha portato sempre avanti un'idea, è uno stimolo incontrare un allenatore e una persona di questo calibro. Dobbiamo avere le idee chiare sia in fase di possesso che di non possesso. Affrontiamo una squadra che ha grandi qualità e che ha un bomber come Ferrante che sta facendo molto bene, ma non solo lui. Hanno grande dinamismo, inserimenti e terzini che spingono tanto. La linea difensiva è tendenzialmente alta, poi è sempre la situazione che determina la scelta del calciatore. Il Foggia? Sul campo sono un punto davanti a noi, se non si considera la penalizzazione. Sarà un impegno complicato e difficile ma anche stimolante, è un bel banco di prova e possiamo valutare il nostro processo di crescita. Tchetcoua è pienamente recuperato e tornerà a disposizione, non ci sarà Feltrin ed è da valutare Pierno dopo il piccolo acciacco nella gara di domenica".