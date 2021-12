Serie C, torna l’incubo covid-19: un positivo nel gruppo squadra del Foggia

Il messaggio diramato dalla società pugliese dopo l'accertata positività di un membro del gruppo squadra

Il coronavirus torna a fare paura. Dopo un periodo in cui anche grazie alla somministrazione dei vaccini la curva epidemica sembrava sotto controllo nelle ultime settimane la crescita è stata esponenziale e i numeri tornare a essere estremamente preoccupanti. I vari governi nazionali si sono posti l'obiettivo di adottare delle misure per limitare la propagazione del contagio, ma al momento il pubblico negli stadi non dovrebbe subire ridimensionamenti.

Le squadre sono tornate a vivere quotidianamente la paura del positivo all'interno della rosa, con le squadre inglesi che sono state le prime a subire dei contagi che hanno compromesso il normale svolgimento di alcune partite. In Serie C è arrivata in serata la notizia di un primo caso accertato nelle file del Foggia, con la società pugliese che ha diramato un comunicato in serata.