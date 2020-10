Serie C, Pellino contro Felleca: “Zero coerenza! Il Trapani risorgerà, il Foggia non ha bisogno di te”

Gianluca Pellino attacca Roberto Felleca.

Con un duro e pesante post pubblicato sui propri account social, il presidente del Trapani – ufficialmente escluso dall’attuale campionato di Serie C-Girone C -, si è scagliato duramente contro il numero uno del Foggia: “Caro Felleca perché continui ad insultarmi? La tua coerenza è pari a zero e comunque continui a prendere giocatori ex Trapani Calcio viste le tue dichiarazioni di che fine io abbia fatto ti ricordo che non sai cosa mi è successo in quanto non presente e ti invito a pensare alla tua Società che in questo momento è in ribellione sia la piazza e la tua socia di maggioranza. Ti dico con orgoglio che il Trapani calcio risorgerà più forte di prima e spero anche il Foggia calcio ma senza di te. Un saluto ai tifosi del Foggia“, ha concluso Pellino.