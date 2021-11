Serie C, il Foggia nei guai: 4 punti di penalità e inibizione per Canonico dal TFN

Decretati quattro punti di penalizzazione al Foggia dal Tribunale Federale Nazionale, inibizione per Maria Assunta Pintus e Nicola Canonico. Queste le decisioni dopo l'udienza svoltasi nella giornata di oggi, relativa alla cessione del club pugliese

Si è svolta nella giornata di oggi l'udienza relativa alla cessione delle quote di maggioranza del Foggia , avvenuta in estate, da parte di Maria Assunta Pintus a Nicola Canonico . Il Tribunale Nazionale Federale ha rilevato delle violazioni alle normative federali in materia di acquisizione di partecipazioni societarie.

La sentenza finale decreta quattro punti di penalizzazione al Foggia, con la conseguente perdita di posizioni in classifica. oltre a tali ripercussioni sportive, arrivano anche le inibizioni per Canonico e Pintus, rispettivamente per sei e quattro mesi. un duro colpo per la compagine pugliese, che oltre a dover fare i contri con un salto indietro in classifica dovrà anche accusare una botta societaria non di poco conto.