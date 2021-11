Serie C, Ghirelli e il messaggio a Zeman: “In trasferta acclamato, un simbolo”

Le parole del presidente della Lega Pro che ha voluto omaggiare il tecnico boemo che ha raggiunto le mille panchine in Italia

Il Foggia di Zdenek Zeman dopo un avvio zoppicante sta inanellando una serie di successi, che stanno permettendo ai pugliesi di tornare tra i primi posti della classifica. Il valore della squadra e la caratura del tecnico che sta lavorando con grande abnegazione, stanno portando risultati esaltanti, che stanno rendendo il Foggia una squadra competitiva ai massimi livelli. Il tecnico boemo in Italia ha costruito una carriera straordinaria, allenando club di prima fascia e levandosi diverse soddisfazioni. In occasione della sfida di ieri tra i pugliesi e la Paganese , Zeman ha potuto festeggiare le mille panchine in Italia. Un traguardo di prestigio che è stato omaggiato con grande affetto dai presenti allo stadio.

Ha preso parte all'evento anche il presidente della Lega ProFrancesco Ghirelli, che ha sottolineato come il tecnico boemo sia un grande esempio da seguire per far tornare il calcio in Italia ai fasti di un tempo.