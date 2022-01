Serie C, Foggia: Zeman confermato in panchina, resta e rinnova il Ds Pavone

Conferme e reintegri in casa Foggia, Zdenek Zeman confermato alla guida tecnica, torna invece il ds Giuseppe Pavone

Il Foggia fa un passo indietro e conferma Zdenek Zeman alla guida tecnica della squadra. Il mister boemo non ha presenziato all'allenamento di oggi per incontrarsi con la dirigenza e il patron rossonero, Nicola Canonico. Il summit ha dato esito positivo, Zeman ha rinnovato con il Foggia per un anno, garantendo anche per il reintegro di Giuseppe Pavone, ex direttore sportivo licenziato dopo la gara contro il Latina.