Serie C, Foggia: pronto il passaggio a NGM Sport, Beppe Signori vicepresidente e…

Quasi ufficiale il passaggio delle quote societarie del Foggia da duo Canonico-Pintus al gruppo di NGM Sport

Aria di rivoluzione in casa Foggia, non solo alla guida tecnica con l'addio di Zdenek Zeman. Secondo quanto riportato da TuttoC, il patron Canonico, insieme al socio Pintus, è sul punto di ufficializzare il passaggio delle quote societarie alla NGM Sport.