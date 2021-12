Serie C, Foggia-Juve Stabia: ferite 2 steward, multa e diffida per il club rossonero

Multa e diffida per il Foggia che paga ancora una volta la veemenza di alcuni dei propri sostenitori che hanno ferito due steward impiegate a tutela del settore ospiti dello "Zaccheria" in occasione del match contro la Juve Stabia del 26/09/2021

In occasione della sfida tra Foggia e Juve Stabia , valida per la quinta giornata di campionato di Serie C girone C , disputatasi lo scorso 26 settembre e terminata 1-1, si è verificato uno spiacevole episodio di cronaca sugli spalti dello "Zaccheria". Due steward presenti a tutelare il settore ospiti dell'impianto pugliese, sono state ferite da alcuni lanci di pietre da parte dei tifosi del Foggia, probabilmente indirizzati verso gli ultras della Juve Stabia . Questo scontro a distanza ha provocato il ferimento di due addette alla sicurezza, rispettivamente con contusioni parietali ed abrasioni .

"Vista la relazione e i relativi allegati trasmessi dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta formulata, osserva quanto segue. Dagli accertamenti effettuati risulta confermato che le due Steward in servizio al seguito della tifoseria ospitata sono state colpite ciascuna rispettivamente da una pietra lanciata dal settore occupato dai tifosi della squadra ospitante. I lanci hanno provocato a carico delle due Steward rispettivamente una contusione parietale ed una abrasione. Nessun ulteriore elemento è stato acquisito in ordine al ferimento di un sottufficiale dei Carabinieri ed alla relativa dinamica e responsabilità. Ne consegue che la società ospitante deve essere ritenuta responsabile delle condotte poste in essere dai suoi sostenitori in danno delle due Steward sopra indicate, immediatamente prima dell’inizio della gara. In applicazione degli articoli 6, 26 e 13, comma 2, CGS, va irrogata a carico della società FOGGIA la sanzione di euro 5000 di ammenda e la diffida, in considerazione della gravità dei fatti in contestazione, da una parte, e, dall’altra, tenuto conto delle sanzioni già irrogate a carico della stessa Società con riferimento ad altre condotte poste in essere dai suoi sostenitori in occasione della stessa gara".