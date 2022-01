Serie C-C, Foggia: respinto il ricorso per la squalifica dell’ex Palermo Petermann

Respinto il ricorso presentato dal Foggia per lo stop di tre turni rimediato dall'ex Palermo, Petermann, nel turno precedente

"LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE SEZIONE II composta dai Sigg.ri: Pasquale Marino - Presidente Bruno Di Pietro - Componente Francesca Mite - Componente (relatore) Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A. nell’udienza fissata il 18 gennaio 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 149/CSA/2021-2022, proposto dalla società Calcio Foggia 1920 in data 28.12.2021, avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Petermann Davide in relazione alla gara Foggia/Monterosi Tuscia del 22.12.2021, ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO Respinge il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alla parte con PEC."