Palermo, domenica sfida al “gemellato” Foggia: la scheda della squadra di Zeman

Il Palermo di Giacomo Filippi si appresta a sfidare il Foggia allenato da Zdenek Zeman: la sfida è in programma domenica 10 ottobre alle ore 17:30 al "Renzo Barbera"

⚽️

Si avvicina l'ottavo turno di SerieC. La compagine rosanero allenata da Giacomo Filippi si prepara alla sfida interna contro il Foggia di Zdenek Zeman, in programma domenica 10 ottobre alle ore 17:30 allo Stadio "Renzo Barbera".

I pugliesi occupano attualmente il quinto posto della classifica del Girone C a quota dodici punti, frutto di un ottimo avvio di stagione in cui hanno collezionato tre vittorie contro Potenza, ACR Messina e Fidelis Andria, tre pareggi ed una sola sconfitta contro la Turris. Al secondo anno consecutivo in Lega Pro, il nuovo sodalizio dell'odierno Calcio Foggia 1920 è nato a seguito del fallimento del 2019, anno in cui i rossoneri non si sono iscritti al campionato di Serie C a seguito della retrocessione dalla B. I Satanelli sono ripartiti, dunque, dalla Serie D nella stagione 2019-2020. Al termine di quell'annata, interrotta otto giornate prima della fine del campionato a causa della pandemia da Covid-19, il Foggia - capolista del Girone H - ha conquistato la promozione in terza serie.

In estate, la scelta di ingaggiare come allenatore Zdenek Zeman. Un ritorno che ha restituito sogni ed entusiasmo alla tifoseria. L'esperto tecnico boemo ha già guidato per ben quattro volte in carriera i rossoneri. Va ricordata l'esperienza vissuta in Puglia tra il 1989 ed il 1994, in cui si eresse il mito del "Foggia dei miracoli" del trio di attaccanti formato da Roberto Rambaudi, Beppe Signori e Francesco Baiano, sfiorando da neopromossa in Serie A l'approdo in Europa.

Capocannoniere del Foggia in queste prime sette giornate, il numero 9 Alexis Ferrante, punto di riferimento nel 4-3-3 di Zeman e già a quota tre gol in stagione. Tra le fila dei rossoneri militano anche tre vecchie conoscenze del Palermo, ossia il portiere Fabrizio Alastra, classe 1994, David Petermann, metronomo del centrocampo della compagine pugliese, e Andrea Rizzo Pinna. I primi due hanno militato in passato tra le fila della Primavera rosanero dal 2014 al 2019, esordendo anche in prima squadra.

La sfida in scena al "Renzo Barbera" metterà di fronte non solo due squadre competitive, ma anche e soprattutto due tifoserie gemellate. Un legame costituito da rispetto reciproco, fratellanza, accoglienza e stima l'una per l'altra. Infine, le prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Zeman sono indice di un obiettivo chiaro da parte del Foggia: arrivare più in fondo possibile ai playoff di Serie C, dopo la sconfitta incassata nel secondo turno lo scorso anno.