Odjer: “Ho scelto Foggia per un motivo. Le piazze del sud non mi spaventano”

"Ho trovato un bel gruppo, dove c’è grande entusiasmo e voglia di vincere. Speriamo di far bene". Lo ha detto Moses Odjer, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Diversi i temi trattati dal centrocampista ghanese, che lo scorso giugno ha conquistato una promozione in Serie B con la maglia del Palermo: dalla scelta di vestire la maglia del Foggia dopo il mancato rinnovo con il club di viale del Fante, agli obiettivi della squadra allenata da Roberto Boscaglia. Ma non solo...

"Per raggiungere obiettivi importanti c’è bisogno di grande sacrificio. Bisogna lavorare tanto e lottare sempre. Questo è il momento di prepararsi perché ci aspetta un campionato molto lungo. Le piazze calde non mi spaventano. Questa è la mia quarta esperienza al sud. Ho giocato con Salernitana, Catania e Palermo. Sono tutte città dove il calcio si vive con passione. Ho scelto Foggia anche per questo", le sue parole.

LA SCELTA -"Spero di poter realizzare qualcosa di importante qui. Mi ha convinto il progetto che mi è stato prospettato. Sono qui per vincere, perché si vuole disputare un campionato importante. Vogliamo arrivare in alto e ho visto che c’è una grande voglia da parte di tutti di raggiungere l’obiettivo. Non sarà semplice e ci sarà da lottare su ogni pallone. Io sono pronto a farlo".

SU BOSCAGLIA - "Boscaglia mi conosce dai tempi di Palermo? Certo, anche con lui ho parlato. Mi hanno convinto le idee del presidente, del direttore sportivo e dell’allenatore nell’insieme. Ho subito accettato la proposta perché mi ha affascinato il progetto. In loro ho visto la stessa voglia di vincere. Sono un lottatore che non si arrende mai. Mi piace dare una mano ai miei compagni per raggiungere il nostro obiettivo finale. Sono sempre a disposizione loro e del mister. Io non mi tiro mai indietro", ha concluso Odjer.