Novellino: “Avellino tiri fuori cazzimma, ecco qual è la chiave tattica. Il Foggia..”

Le parole del tecnico della Juve Stabia, Walter Novellino, a poche ore dal fischio d'inizio della sfida tra Avellino e Foggia

È tutto pronto al "Partenio-Lombardi" dove, questa sera, Avellino e Foggia si affronteranno nel secondo turno dei playoff di Serie C che vedrà entrare in scena proprio gli irpini. A parlare a poche ore della sfida, in programma alle 21:30, è il tecnico della Juve Stabia Walter Novellino intervenuto ai microfoni de "Il Mattino".

"Sono ancora arrabbiato per la penalizzazione che ci ha escluso dai playoff: abbiamo fatto un finale di campionato straordinario e li meritavamo eccome. Oggi comunque mi fa piacere dare il mio piccolo contributo all’Avellino e sostenere Carmine (Gautieri ndr) che è stato un mio giocatore, oltre che una persona che stimo molto. Conoscendolo so che ha vissuto questi dieci giorni con la giusta tensione e concentrazione. L’unico consiglio che voglio dargli è quello di non pensare a nessuno, di non lasciarsi condizionare, di dimostrare quanto vale. E poi di far venire fuori la cazzima che ha eccome, anche se non si vede".

Sul Foggia e la sua condizione: "Mi piace molto nel complesso: ha giocatori interessanti, di qualità, che hanno dato tantissimo sinora, dal quale Zeman è riuscito a tirare fuori il meglio. Lo stimo molto perché è un allenatore che lavora tanto, sul campo, ogni giorno e poi è esperto come me. La chiave tattica secondo me sta nei duelli individuali e nel fatto che il Foggia non si difende, apre molto il campo e l’Avellino dovrà essere per questo bravo a sfruttare gli spazi, senza lasciarsi schiacciare dal gioco degli avversari".

Sull'Avellino: "Vantaggio doppio risultato? Se i lupi ragionano così hanno già perso. Le squadre di Zeman giocano sempre e comunque per vincere e stasera se non lo fanno sono fuori dai giochi. Maniero e compagni devono avere lo stesso identico pensiero e non lasciare nulla al caso. Ma Gautieri e De Vito sono troppo furbi per cadere in una trappola del genere".