Foggia, Zeman: “Taranto? Ci teneva a fare bella figura. Terreno pesante, errori…”

Le dichiarazioni post Taranto-Foggia 1-1, derby pugliese della 30^a giornata di Serie C, del tecnico rossonero Zeman

"Abbiamo ripetuto la partita con il Bari giocando su un campo pesante, dove è stato difficile giocare. Il Taranto con la palla lunga ci ha messo spesso in difficoltà. Purtroppo il terreno ha fatto sbagliare palloni facili, sia a loro che a noi. Come ad esempio l’errore decisivo sul gol del Taranto. Su un terreno simile può succedere di tutto. Ma la gara l’ha fatta più il campo che i giocatori, noi non siamo abituati a giocare su un prato così. Non siamo abituati a giocare la palla lunga come hanno fatto i nostri avversari, loro hanno prevalso grazie a quello e ai cross sul secondo palo. Mi aspettavo il Taranto da lotta, non vincevano da sei partite e si volevano rifare facendo una bella figura davanti al loro pubblico".