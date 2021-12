Foggia, Zeman senza filtri: “Segnano in pochi? C’è un motivo molto semplice”

Il tecnico del Foggia, Zdenek Zeman , alla vigilia del match che vedrà i rossoneri opposti alla Virtus Francavilla.

Dopo la sconfitta subita contro il Catanzaro, il Foggia di Zdenek Zeman è chiamato a rilanciarsi contro la Virtus Francavilla, in programma sabato alle 17.30. Il tecnico boemo è intervenuto in sede di conferenza stampa durante la quale si è espresso anche sulle difficoltà in fase realizzativa di una buona parte della propria squadra: "Penso che non ci sia una squadra in grado di giocare bene per tutti i 90 minuti. Noi abbiamo momenti buoni e momenti cattivi, per cui dobbiamo saper sfruttare i momenti buoni. A Catanzaro non ci è riuscito niente di quello che abbiamo provato e, inoltre, credo abbia influito molto il terreno: per chi, come noi, vuol, giocare palla a terra è molto difficile farlo su questi campi. Perché in attacco segnano solo Curcio e Ferrante? Perché non ho attaccanti. Merola e Di Grazia sono fuori da tempo, Tuzzo ha fatto un gol ma ne può fare altri. A dire il vero, a me non interessa chi fa gol: basta che li facciamo".