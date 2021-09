Foggia, Zeman pronto ad abbracciare Kragl: ritorno a un passo per l’ex Benevento

Sembra ormai tutto definito per il ritorno al Foggia di Olievr Kragl. Il centrocampista tedesco, ex Frosinone, Benevento ed Ascoli è pronto al ritorno in Puglia dove con la maglia rossonera ha già giocato dal 2017 al 2019. Zeman attende...

⚽️

Il ritorno al Foggia di Zdenek Zeman di Oliver Kragl è sempre più vicino

Dopo la roboante vittoria per 4-1 contro il Potenza nel match valido per la seconda giornata del girone C di Serie C, il Foggia è pronto a mettere a segno un altro colpo di mercato. Il ds rossonero, Giuseppe Pavone, sta per garantire al tecnico boemo un ulteriore profilo di spessore sul piano tecnico e dalla notevole esperienza anche in categorie superiori. Un elemento in grado di conferire qualità, forza e carisma al centrocampo rossonero, in grado di fungere da riferimento e figura traino per i giovani presenti nella rosa dei satanelli.

Si profila infatti un ritorno in maglia rossonera, quello del centrocampista tedesco Oliver Kragl, mancino classe 1990 che già in passato ha vestito la casacca del Foggia, dal 2017 al 2019, collezionando 54 presenze, 13 gol e 12 assist. Tra l'entourage del centrocampista, ex tra le altre di Frosinone, Benevento ed Ascoli, e la dirigenza del club pugliese, secondo quanto riportato da TuttoC, sembrerebbe manchino davvero gli ultimi dettagli: nelle prossime ore potrebbe arrivare la "fiumata bianca" con tanto di ufficialità dell'operazione.

Per Zeman si tratterebbe di un innesto di assoluto valore che andrebbe ad arricchire una rosa che, per quanto già visto nel corso delle prime giornate di Lega Pro, insieme a Bari, Catanzaro, Palermo e Avellino, ha tutte le carte in regola per primeggiare nel girone C di Serie C.