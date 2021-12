Foggia, Zeman prepara il girone di ritorno: “Allo Zaccheria contro Palermo, Bari…”

Dopo una scoppiettante partita giocatasi al "Partenio", il Foggia ha fermato in extremis l'Avellino. Il tecnico boemo ha analizzato la sfida contro i "lupi" e aspetta allo stadio "Pino Zaccheria" le big della Serie C per il girone di ritorno.

Mediagol (dr) ⚽️

Il Foggia ha sorpreso tutti nel diciannovesimo turno di Serie C girone C, strappando un punto in casa dell'Avellino con un gol del solito Ferrante realizzato in zona Cesarini, fissando il risultato sul definitivo 2-2. Concluso il girone d'andata all'ottavo posto in classifica, il tecnico dei rossoneri Zdenek Zeman è apparso visibilmente fiducioso, nel corso della conferenza stampa post gara con l'Avellino per quanto riguarda il proprio girone di ritorno, volgendo il proprio sguardo ai big match che attenderanno i pugliesi tra le mura amoiche dello "Zaccheria".

"Non era facile riprendere la gara nei minuti di recupero. In questa partita non si è vista molta qualità. Abbiamo giocato più sull’agonismo ma noi siamo stati pronti ad opporci. Non ci sono state tante occasioni e noi ne abbiamo anche sbagliato qualcuna, come quella di Di Pasquale nel primo tempo. Ma devo dire che quest'ultimo poi si è rifatto con un gran gol e non c'è quindi null'altro da dire. Noi avevamo problemi solo a prendere Maniero sui colpi di testa, abbiamo preso due gol su palle ferme. Io sono sicuro che al girone di ritorno faremo bene. Giocheremo in casa tutte le gare più difficili come quella col Bari, Palermo, Catanzaro, lo stesso Avellino. Vedremo un po' cosa succederà".