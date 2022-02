Foggia, Zeman: “Palermo superiore a noi, Monopoli no. Giocheremo al massimo”

Le dichiarazioni di Zdenek Zeman, tecnico del Foggia, in vista della gara del derby pugliese contro il Monopoli

Buon momento del Foggia , vittorioso nel turno precedente di Serie C contro il Palermo . Terzo risultato utile consecutivo per la compagine rossonera, dopo i due pareggi con Fidelis Andria e Messina . Ad attendere i satanelli c'è adesso il derby di Puglia contro il Monopoli , in programma domani, sabato 19 gennaio, alle ore 17.30. Il tecnico del Foggia , Zdenek Zeman , è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Nell'ultimo periodo potevamo fare ancora meglio come sempre, forse siamo troppo passivi in fase difensiva ma siamo migliorati con i tre attaccanti che ora cercano l'area di rigore. Per quanto riguarda gli indisponibili non è cambiato nulla, i due portieri sono fuori così come Rocca, Tuzzo, Garattoni e Di Grazia. Di Pasquale invece dovrebbe esserci anche se non è al massimo. Il Palermo è superiore al Foggia, sia come valore tecnico che di budget. Il Monopoli invece credo di no. Noi proviamo a giocarcela comunque con tutti anche se non siamo in perfetta forma per via delle partite giocate ogni tre giorni".