Foggia, Zeman: “Ok il passaggio del turno, ma non possiamo giocare così. Adesso…”

Il Foggia di Zeman regola la Turris ed accede al secondo turno dei playoff a gironi di Serie C che si disputerà il 4 maggio prossimo

"Siamo contenti di aver passato il turno anche se la partita non mi è piaciuta perché non abbiamo fatto il dovuto movimento, ma capisco che i ragazzi che non erano abituati a questo tipo di partite. Speriamo che si rendono conto di quello che hanno fatto oggi, poiché così non possiamo certamente giocare mercoledì. Nelle precedenti partite contro la Turris abbiamo sofferto tanto. Penso che mentalmente i ragazzi pensavano bastasse un pareggio per qualificarsi e non hanno interpretato la gara come dovevano sul piano del gioco. La Turris ha sempre giocato così durante il campionato. Di Grazia è un giocatore che può essere importante per noi, ha qualità e spero che le metta a disposizione della squadra più spesso. Per me le partite a gara unica sono tutte difficili, impossibile fare pronostici adesso, chi sta meglio è favorito. Dobbiamo recuperare energie mentalmente e fisicamente e speriamo che ci riusciamo. Questo è un gruppo sano che vuole fare bene anche se a volte fanno il contrario di quello che prepariamo, ma lottano sempre e non si arrendono mai".