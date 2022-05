Foggia, Zeman non è più l’allenatore. Il presidente Canonico: “Non ha più stimoli”

Il presidente del Foggia ha annunciato l'addio da parte del tecnico boemo Zeman. I rossoneri dovranno riaprire un nuovo ciclo

Dopo l'eliminazione dai playoff di Serie C per mano della Virtus Entella, sconfitta successivamente dal Palermo, i dirigenti del Foggia ed il tecnico Zdenek Zeman si sono riuniti per parlare del futuro del club rossonero.

A tal proposito, il presidente rossonero Nicola Canonico è intervenuto in sala stampa: “Ho avuto 7 ore di confronto con Zeman. Lo ringrazio ma non se la sente di continuare. Lo ringrazio per tutti il lavoro che ha fatto, ho provato in tutti i modi a convincerlo ma quando uno non se la sente di continuare è inutile insistere. Non faccio polemiche, vado avanti. Da stasera comincia un nuovo ciclo per il Foggia".