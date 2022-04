Foggia, Zeman non ci sta: “Noi di fatto a +8. Ora vinciamo contro l’Avellino”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Foggia al termine della sfida contro la Virtus Francavilla: 2-2 il risultato finale

Mediagol ⚽️

"Forse eravamo anche troppo tranquilli, adesso i playoff ce li dobbiamo conquistare". Lo ha detto Zdeněk Zeman, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Virtus Francavilla. Il tecnico del Foggia ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine pugliese in occasione del match valevole per la penultima giornata della regular season, terminato col risultato di 2-2.

"Sono soddisfatto della prova in generale, i ragazzi erano motivati nel portare a casa un risultato positivo. Credo tuttavia che abbiamo fatto diversi errori nell’arco della partita, pagandone alcuni. In occasione del primo gol del Francavilla, per esempio, abbiamo regalato palla agli avversari. Nel secondo tempo abbiamo attaccato molto, forse bisogna costruire gettando la palla dietro alla loro difesa senza riuscirci. I cross in area sono stati inefficaci perché ci mancava Ferrante. Serviva un po’ di calma in più", le sue parole.

L'allenatore boemo ha poi parlato dell'ultima sfida contro l’Avellino: il Foggia dovrà fare punti per conquistare un posto ai playoff: "Ora si deve vincere per forza in casa, ma lo sapevamo anche prima. Ci dobbiamo provare. Sono convinto che questa squadra abbia voglia, ci mancano otto punti rispetto a quanto fatto sul campo e vogliamo dimostrare. Io non lo so perché ormai nel calcio non si capisce più niente", ha concluso Zeman.