Foggia, Zeman: “Niente leziosità. Il nostro campionato comincia ad Andria”

Le parole del tecnico del Foggia, Zdeněk Zeman, a margine del pareggio maturato contro la Juve Stabia

“Non sono gli attaccanti a faticare a entrare nel meccanismo della squadra: hanno sfiorato il gol in alcune circostanze. Non siamo stati leziosi. Secondo me, il centrocampo porta ancora palla per troppo tempo: dobbiamo migliorare e crescere".