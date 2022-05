Foggia, Zeman: “Milan, chi fa più punti ha ragione. Per me la favorita era il Napoli”

Il tecnico boemo si sarebbe aspettato una vittoria della Serie A da parte del Napoli. Zeman ha poi svelato il suo obiettivo personale

"A un certo punto sembrava che non lo volesse vincere nessuno, il Milan è uscito meglio alla distanza. Penso che più dell'Inter sia il Napoli a doversi rammaricare per l'occasione persa. Erano i favoriti ma hanno sbagliato tre partite di fila in casa. Ad inizio campionato per me era il Napoli la favorita. Ha vinto chi meritava? Lo ha detto il campo, perché chi fa più punti ha sempre ragione. Obiettivo personale? Allenare finché continuerò a divertirmi e finché qualcuno mi permetterà di sedermi in panchina".