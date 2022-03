Foggia, Zeman: “Migliorati nella ripresa. A fine campionato discuteremo sul futuro”

Il tecnico rossonero Zeman ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Foggia-Campobasso, vinta in rimonta per 4-2 in Serie C girone C

Zdenek Zeman, tecnico del Foggia, ha commentato così il successo in rimonta dei rossoneri contro il Campobasso in Serie C girone C, match vinto 4-2:

"Mi aspettavo meglio il primo tempo. Nel secondo tempo anche grazie al loro calo siamo riusciti a ripartire e a giocare la nostra gara. Non è un problema di individualità ma di squadra, che ha giocato da fermo. Il Campobasso in quel momento si sentiva bene e ci ha attaccato. Il centrocampo è importante nella partita ed oggi ha costruito poco e male. Il futuro? Il presidente qualche settimana fa aveva detto che alla fine del campionato ne avremmo parlato. Mancano ancora quattro partite, vediamo come ci arriviamo. Non bastano solo i risultati ma anche le condizioni per continuare a lavorare".