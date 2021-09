Foggia, Zeman: “Juve Stabia? C’è da pedalare tanto. Voglio approccio aggressivo”

Le parole del tecnico del Foggia, Zdeněk Zeman, alla vigilia della sfida contro la Juve Stabia

Giornata di vigilia per il Foggia domani che, domani alle 14:30, ospiterà la Juve Stabia di Walter Novellino. Un banco di prova importante per gli uomini di Zeman, reduci dal pareggio contro il Latina. Lo sa bene il tecnico boemo, espressosi così in conferenza stampa:

"Gli avversari contro di noi si chiudono e noi ancora non abbiamo capito bene tempi e spazi per andare dentro. Ci stiamo lavorando e spero che i ragazzi imparino al più presto. La Juve Stabia vuole vincere come noi e per farlo c'è da pedalare tanto. Ho visto la parttia dello scorso anno tra Foggia e Juve Stabia, è stata una partita ben giocata ma quest'anno sarà diverso perché sia noi che loro abbiamo cambiato tanto. Mi aspetto una bella gara, con un approccio più aggressivo da parte dei miei. Siamo una squadra nuova e come tale abbiamo degli sbalzi, anche se l'unica brutta partita l'abbiamo fatta a Latina mentre nelle altre partite abbiamo fatto discretamente e raccolto meno".