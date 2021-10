Foggia, Zeman: “Chiedo la stessa attenzione vista a Bari. Squadra stanca ma vigile”

Le parole del tecnico boemo in vista dell'importante derby pugliese contro il Taranto

Queste le parole di Zdenek Zeman , intervenuto in vista dell'importante match di campionato tra il suo Foggia e il Taranto . Altro giro, altro derby per gli uomini del tecnico boemo, chiamati a replicare la prestazione offerta sul difficile rettangolo verde della capolista Bari , strappando un pareggio per 1-1 che ha interrotto la fuga della formazione di Michele Mignani . Una partita ottima quella disputata dal Foggia contro i Galletti, giocata dai rossoneri con una scrupolosa attenzione che Zeman ha richiesto a gran voce anche per la sfida al Taranto. Nella canonica conferenza stampa della vigilia, l'allenatore ha detto la su proprio sugli effetti che il pareggio di Bari ha avuto sulla sua squadra, ribadendo alla stampa l'atteggiamento che desidererebbe in vista dell'importante gara.

Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: “Io non sono preoccupato che la squadra possa migliorare, io vorrei piuttosto che migliorasse in tutte le fasi, da quella difensiva a quella di costruzione passando per quella di finalizzazione. Il punto è avere la giusta concentrazione. Contro il Taranto sarà un'altra partita rispetto al Bari, speriamo di scendere in campo con la stessa testa. Tutte le squadre vogliono fare risultato, non solo contro di noi ma sempre; il Taranto è partito bene in campionato, è una squadra da rispettare. Siamo stanchi dopo Bari, ieri ho annullato una seduta di allenamento proprio per questo. Oggi la squadra mi è già sembrata più sveglia”.