Foggia, Zeman amareggiato: “Gol del Campobasso viziato da un fallo”

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rossonero, Zdenek Zeman, dopo il pari in casa del Campobasso

Il Foggia non è andato oltre l'1-1 nella sfida esterna contro il Campobasso , un pareggio che ha lasciato l'amaro in bocca alla compagine pugliese. Il tecnico dei rossoneri, Zdenek Zeman , intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato la prestazione della squadra e polemizzato con il direttore di gara.

"Abbiamo preso gol su un fallo subito da Petermann. Sull'1-1 poi non siamo riusciti a proporre il gioco fatto nel primo tempo. La squadra c'era con la testa, a fine partita non ho detto nulla ai miei perché non parlo dopo una gara. Comunque abbiamo fatto bene, la partita era vinta sull'1-0 ma bisognava disputare la ripresa con la stessa lucidità del primo tempo. Non ci siamo riusciti e siamo stati penalizzati. L'1-1 non è stato il risultato giusto perché c'era un fallo sul loro gol, pensavo lo fischiasse. Il Campobasso ha avuto altri 3-4 contropiedi nati sempre su falli a centrocampo sui nostri giocatori. Di solito giocano molto bene, oggi il Campobasso non ha fatto bene come al solito".