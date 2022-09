Foggia, ufficiale: risoluzione contrattuale per l’ex Palermo Boscaglia. Un petardo…

Era nell'aria, adesso è ufficiale. Roberto Boscaglia non è più l'allenatore del Foggia dopo un inizio di campionato al di sotto delle aspettative del club rossonero. Tre sconfitte, un pareggio e una sola vittoria: questo il bottino racimolato dall'ex tecnico del Palermo , al quale è risultato fatale il ko interno contro il Pescara (o-4 il finale) dell'ultima giornata di campionato. Il Foggia ha reso, dunque, ufficiale la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico originario di Gela: "Il Calcio Foggia 1920 - si legge sul sito ufficiale dei rossoneri - comunica che alle ore 21 di martedì 27 settembre è avvenuta la risoluzione consensuale del contratto che legava il tecnico della prima squadra Roberto Boscaglia con il club rossonero. Il Calcio Foggia 1920 augura a mister Boscaglia le migliori fortune per il futuro".

A complicare ulteriormente la vicenda un petardo che è stato fatto esplodere, la scorsa notte, nei pressi dell'abitazione dello stesso Roberto Boscaglia. "L'ormai ex allenatore del Foggia risiedeva in zona viale Europa: l'ordigno è stato lanciato da ignoti all'interno del cortile privato del condominio, dove è poi deflagrato", si legge su "La Gazzetta dello Sport". Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.