Foggia, ufficiale la rottura con Maiuri: Marchionni è il nuovo allenatore

Marco Marchionni è il nuovo allenatore del Foggia.

La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale: il giovane tecnico originario di Monterotondo – Lazio -, ha firmato il suo nuovo contratto con i rossoneri. La chiusura era arrivata ieri, dopo la rottura definitiva tra la società pugliese e Vincenzo Maiuri, resa nota oggi dallo stesso club.

Di seguito, il comunicato ufficiale.

“Il Calcio Foggia 1920 rende noto che, in data odierna, è stata effettuata la rescissione consensuale del rapporto lavorativo con il sig. Vincenzo Maiuri ed il suo collaboratore, sig. Felice Scotto. Il club rossonero intende ringraziare il tecnico milanese per l’impegno profuso in questi giorni, augurandogli le migliori fortune sportive e professionali”, si legge.