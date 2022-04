Foggia-Turris, Zeman alla vigilia: “Playoff? Alla squadra chiedo di non mollare”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Foggia alla vigilia della sfida contro la Turris

"La squadra è allegra, speriamo lo sia anche dopo la partita". Lo ha detto Zdeněk Zeman, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Turris, in programma domenica pomeriggio, alle ore 17:30, allo Stadio "Zaccheria", valevole per il primo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C. Una gara da dentro o fuori, con i pugliesi che hanno a disposizione due risultati utili su tre.