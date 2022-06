Foggia, scelto il post Zeman: l’ex Palermo Boscaglia sarà il nuovo tecnico

In seguito all'addio di Zeman, il Foggia come nuovo allenatore ha scelto l'ex rosanero Roberto Boscaglia

Dopo una stagione terminata con la cocente eliminazione dai playoff di Serie C, il Foggia ed il suo tecnico Zeman decisero di separarsi al termine di un lungo summit, durato diverse ore. Di conseguenza il club pugliese ha scelto il sostituto dell'ex Pescara e Roma, trovando il profilo giusto con cui si è arrivati all'accordo, a quanto riferisce l'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio è quello dell'ex Palermo, Roberto Boscaglia, esonerato nel febbraio 2021 dal club rosanero. L'allenatore di origini siciliane, sulla panchina del club del patron Mirri, totalizzò in 26 presenze soli 33 punti, venendo sollevato dall'incarico soli 6 mesi dopo la firma del contratto, risultando una scelta negativa. Il Foggia sembra pronto a risalire la sua scalata alle categorie più alte proprio con Boscaglia nel ruolo diguida tecnica, e chissà che sia il club del riscatto per l'ex Virtus Entella.