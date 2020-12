Foggia, Rocca: “Felici di aver battuto il Palermo. In questo girone non ci sono partite scontate”

Due a zero. E’ questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio allo Stadio “Pino Zaccheria”.

Una vittoria, quella conquistata dal Foggia di Marco Marchionni ai danni del Palermo, centrata grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Filippo D’Andrea e Michele Rocca. Dal derby di Bari in poi la compagine rossonera ha conquistato 18 punti in nove partite, frutto di cinque vittorie (Bari, Casertana, Cavese, Viterbese e Palermo), tre pareggi (Vibonese, Francavilla e Turris) e una sconfitta (Teramo).

“Per me questo gruppo può crescere ancora, allo stesso tempo dobbiamo stare con i piedi per terra, perché non abbiamo fatto ancora nulla”, ha dichiarato Rocca, come riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport. “La Serie C è un campionato difficile e soprattutto questo girone, dove non ci sono partite dal risultato scontato. Siamo molto felici per la vittoria sul Palermo, ora dobbiamo provare a dare continuità ai risultati positivi”.

“A Foggia mi sto trovando benissimo, sto ritrovando di nuovo me stesso dopo un anno non facilissimo a Livorno. Avevo bisogno di rilanciarmi per tornare in alto, credo che qui ci sia l’ambiente giusto per poterlo fare. C’è storia, tanta passione e ambizione. Ho trovato un gruppo forte che ha una gran voglia di fare bene. I risultati dimostrano che siamo sulla strada giusta. Questo è uno dei campionati dove non puoi dare mai nulla per scontato”, ha concluso il centrocampista del Foggia.