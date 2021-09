Foggia, Petermann: “Due le favorite, noi vogliamo arrivare più in alto possibile”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Davide Petermann, centrocampista del Foggia ed ex calciatore del Palermo

"Sicuramente sono state due prestazioni diverse, ogni partita è a sé. Contro il Monterosi abbiamo sofferto la loro aggressività e abbiamo sbagliato tanti passaggi, invece contro il Potenza, con uno stadio pieno di tifosi, è stata una partita diversa. Sono contento di aver trovato il gol dopo il mio ingresso. Un gol che mi ha dato tanta carica e voglia di portare a casa la vittoria". Lo ha detto Davide Petermann , autore di uno splendido gol messo a segno in occasione della sfida contro il Potenza . Diversi i temi trattati dal centrocampista del Foggia , intervenuto in conferenza stampa in vista della partita contro la Turris : dagli obiettivi della squadra allenata da Zdeněk Zeman , al suo ruolo. Ma non solo...

ZEMAN E TURRIS -"I grandi carichi di lavoro? Non voglio sia un alibi. Avere Zeman come allenatore è molto emozionante, conosciamo la sua storia. Non è uguale a tutti gli allenatori che ho avuto. Siamo molto fortunati. Il mister parla poco, soprattutto i primi giorni di ritiro. Oggi parliamo molto con lui, ci chiede proprio lui di parlare se non capiamo qualcosa. E' super disponibile al dialogo. Turris? La stiamo preparando come tutte le altre partite. Lavoriamo molto atleticamente e a breve inizieremo a preparare la partita in tutti i dettagli. Sarà una partita difficile, come tutte le gare di questo campionato. In Serie C non esistono partite semplici. Chiunque verrà qui allo Zaccheria farà la partita della vita, perché battere il Foggia in questo stadio piace a tutti. Noi dobbiamo continuare a seguire il mister, con entusiasmo, con l'aiuto dei tifosi: quando li vediamo ci danno tantissima energia. Siamo pronti, abbiamo tanta voglia di vincere".