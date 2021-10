Foggia, Peterman: “Felice per il gol, questo stadio mi esalta. Peccato per l’1-1”

Le dichiarazioni dell'ex centrocampista del Palermo, Davide Petermann, a segno nell'1-1 del derby Foggia-Taranto

A segno nel derby pugliese col Taranto , Davide Petermann , centrocampista del Foggia - ex tra le altre di Palermo , Reggina e Cesena -, ha commentato l'1-1 contro la compagine ionica, a segno con un'altro ex rosanero, Andre Saraniti .

"Sono contento di aver fatto gol, segnare in uno stadio così è sempre bellissimo ma sono rammaricato per non essere riuscito a portare a casa la vittoria. Quest’anno cerco di avanzare molto e provare le conclusioni dal limite specialmente quando incontriamo squadre che vengono a chiudersi con tutti i giocatori dentro l’area. Io gioco da mediano e dovrei inserirmi di meno ma quando gli attaccanti avversari fanno i centrocampisti bisogna provarci. Le mezze ali fanno un gran lavoro, è vero forse entrano poco in area ma stiamo migliorando e presto arriveranno anche loro più spesso in area come è successo a Rocca dopo il mio gol".