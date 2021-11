Foggia penalizzato, parla il legale del club: “Ci difenderemo ovunque”

Le parole di Edoardo Chiacchio, legale del Foggia, all'indomani della penalizzazione ricevuta dal club rossonero

Nella giornata di ieri è arrivato il dispositivo della decisione del TFN: quattro punti di penalizzazione nei confronti del Foggia , sei mesi di inibizione per Canonico e quattro per Pintus. Il Tribunale Federale Nazionale, infatti, ha rilevato delle violazioni alle normative federali in materia di acquisizione di partecipazioni societarie. A soffermarsi sulla decisione del TFN è Edoardo Chiacchio , legale del Foggia, intervenuto in conferenza stampa all'indomani della penalizzazione ricevuta dal club rossonero.

“Ho avuto già il piacere di difendere il Foggia, mi sento legato a questa piazza. È giusto che sia fatta chiarezza- ha evidenziato, come riportato dai colleghi di StatoQuotidiano.it. - La Figc ha ritenuto dare una stretta ai cosiddetti avventurieri del calcio e il 27 aprile c’è stato un comunicato che non tutti hanno immediatamente recepito, non a caso quasi tutte le società che hanno cambiato proprietà sono finite per essere deferite. La normativa è stata inasprita, forse in maniera eccessivamente severa. Giusta la riflessione di Canonico, potevano fare sollecito o diffida e non sanzione”.