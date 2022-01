Foggia, Pavone: “Non stravolgeremo la rosa di Zeman, serve un vice-Ferrante”

Le dichiarazioni di Giuseppe Pavone, direttore sportivo del Foggia, sulle operazioni di calciomercato dei rossoblu

"Non abbiamo intenzione di stravolgere la rosa per non alterare gli equilibri del gruppo. Puntelleremo, però, tutti i reparti: a centrocampo puntiamo ad una mezzala con caratteristiche d’inserimento, adatta al gioco di Zeman. Deli sarebbe l’ideale, ma ha un costo troppo elevato che al momento non possiamo permetterci. In attacco c’è bisogno di un’alternativa a Ferrante, Vigolo purtroppo ha dimostrato di non essere ancora pronto. In difesa prenderemo un centrale e, in base alle condizioni fisiche di Garattoni, valuteremo se prendere anche un terzino"