Foggia, Merola: “Sento la fiducia del mister. Vincere per ripagare i tifosi”

Le dichiarazioni di Davide Merola, attaccante del Foggia, al termine della gara vinta dai rossoneri contro la Paganese

Il Foggia guadagna la seconda vittoria di fila e si porta in piena zona playoff. La compagine di Zdenek Zeman ha superato con un netto 4-1 la Paganese , nella 32a giornata del girone C di Serie C . Nel poker rossonero a segno anche Davide Merola , rientrato dopo un'assenza per infortunio. L'attaccante del Foggia è intervenuto in conferenza stampa al termine del match, di seguito le sue dichiarazioni:

"Nel primo tempo abbiamo sbagliato a non sfruttare le occasioni avute. Il loro gol ci ha dato quella spinta in più per accelerare ma siamo sempre stati in partita. Certo, siamo stati bravi a fare quattro gol e a portare i tre punti a casa. Sono rientrato dopo un lungo infortunio e onestamente non mi aspettavo di giocare così tanto. Il mister mi sta dando fiducia. Il nostro obiettivo è vincere più partite possibili. Noi stiamo dando il massimo anche per ripagare i tifosi che ci sostengono sempre con entusiasmo".