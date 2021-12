Foggia, l’ex Palermo Rizzo Pinna esulta: “Primo gol in Lega Pro? Che gioia! Zeman…”

Nel post partita di Foggia-Monterosi Tuscia, la gioia incontenibile dell'ex centrocampista del Palermo, Andrea Rizzo Pinna, dopo il gol del definito 1-1, realizzato al 90'. Per il classe 2000 è la prima rete tra i professionisti

Nell'ultimo turno del girone C di Serie C , il Foggia guidato dal tecnico boemo, Zdenek Zeman , ha trovato il pari in zona "Cesarini", contro il Monterosi Tuscia, nella gara in programma al "Pino Zaccheria", valevole per la ventesima giornata di Lega Pro , la prima del girone di ritorno ed ultima dell'anno solare 2021. Al termine della gara, il centrocampista ex Palermo , Andrea Rizzo Pinna , autore del gol siglato allo scadere delle ostilità, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione contro la formazione laziale. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni in conferenza stampa, riprese da TuttoC.com e riportate da foggiagol.it.

"È una grande gioia il primo gol tra i professionisti con il Foggia. Ho seguito l’azione e sono riuscito a mettere la palla in rete. Non era facile come partita e abbiamo subito il gol ma siamo riusciti a pareggiare. Non ho trovato molto spazio ma i professionisti devono farsi trovare pronti quando vengono chiamati in causa. Buon girone di andata dobbiamo continuare così ma sono fiducioso perché c’è un bel gruppo. La sensazione è che con squadre che si difendono così tanto è difficile per tutti. Il nostro obiettivo è lavorare ogni settimana e seguire il mister. Sicuramente vengo utilizzato sia esterno che mezzala. Sono contento perché il mister ha fiducia in me e devo prendere spunto dai suoi insegnamenti. Ricoprire due ruoli è buono per un giocatore come me. Il primo anno nei professionisti mi sono adattato ma ho fatto un percorso di crescita quindi devo impegnarmi perché le gioie arrivano".