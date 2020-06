Foggia, il ritorno di Follieri: l’imprenditore punta il club, ma il sindaco Landella si oppone

Raffaello Follieri torna ad avvicinarsi al Foggia

Una storia infinita, quella che lega l’imprenditore a capo della Effe Investment al club rossonero. L’edizione odierna della Repubblica ripercorre i trascorsi nel mondo del calcio, mai giunti ad un lieto fine, dell’avvocato noto per avere avuto una relazione con l’attrice Anne Hathaway. In passato, racconta il noto quotidiano, si era avvicinato al Palermo ed al Catania, nonché per due volte al Foggia stesso: prima alla fine del 2017 quando entrò in trattativa con i fratelli Sannella per acquisire il 50 per cento delle quote, e l’estate scorsa quando il suo gruppo presentò la manifestazione di interesse al Comune di Foggia. Una proposta respinta dal sindaco Franco Landella, che anche oggi si oppone all’ingresso in società di Raffaello Follieri: “Non vorrei che qualcuno oggi decidesse di far entrare dalla finestra chi è stato accompagnato alla porta. Che nessuno pensi di fare cassetta con il blasone del Foggia. Se si dovesse continuare in questa maniera, il titolo sportivo verrebbe ritirato dal comune di Foggia”, ha detto.

L’attuale presidente Roberto Felleca e l’amministratore delegato Davide Pelusi, infatti, starebbero lavorando ad un’intesa che porterebbe in società l’imprenditore foggiano, che in passato è stato anche arrestato per truffa. Insieme a lui, nella trattativa per l’acquisizione delle quote, anche Gaetano Tedeschi, manager romano già direttore generale di Rfi e di Enea. Il numero uno rossonero, in una lettera indirizzata ai tifosi, ha chiesto fiducia alla città.

“Non riesco a nascondere il mio dispiacere per questa nuova mancanza di fiducia nei miei confronti, soprattutto perché arriva da quella che per me è la figura di riferimento principale a Foggia. Non sono uno sprovveduto. Ho sempre rispettato gli accordi presi con staff, calciatori e collaboratori. Di errori ne ho commessi, per la stessa esuberanza che mi porta a raggiungere traguardi ambiziosi, come alcuni nodi che devo ancora risolvere e che conto di sciogliere quanto prima (in merito alla diatriba con Maria Assunta Pintus, altra socia di maggioranza ndr). Conto di fare chiarezza – conclude Felleca – continuerò a lavorare alla nuova stagione che spero ci vedrà fra i protagonisti della Lega Pro. Ma a questo punto, tranne i tifosi veri, non so chi lo desideri realmente“.

Intanto, il Foggia, in attesa di risolvere il caos societario, sta studiando le modalità di accesso al ripescaggio in Serie C dopo aver concluso il girone H di serie D in seconda posizione. La minaccia del ritiro del titolo sportivo da parte del Comune è però alle porte e la società dovrà muoversi con cautela per evitare un triste epilogo. Le posizioni andranno ad ogni modo a confronto domani a Palazzo di Città, dove il sindaco Franco Landella ha convocato Davide Pelusi, Roberto Felleca e Maria Assunta Pintus.

Foggia, è caos societario: Felleca-Pintus ai ferri corti, spunta ancora il nome di Follieri. I dettagli